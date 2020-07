Kemajuan Pembangunan Selama 4 Tahun Kepemimpinan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tidak terasa sudah 4 (empat) tahun kepemimpinan saya Bupati Way Kanan Hi. Raden Adipati Surya, SH, MM dan Wakil Bupati Way Kanan DR. H. Edward Antony, MM.

Berbagai upaya kita bersama dengan seluruh pemangku kepentingan selama 4 tahun ini perlahan-lahan mulai menunjukkan hasilnya:

Tata Kelola Pemerintahan

Dalam hal pembenahan tata kelola pemerintahan telah dilakukan upaya pengelolaan keuangan yang baik yang ditunjukkan dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 10 tahun berturut-turut, pembenahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini sudah berada pada level cukup dan akan terus ditingkatkan.

Dalam hal pengembangan aparatur sipil negara telah dilakukan pelaksanaan tes narkoba, assessment, lelang jabatan, finger print online, kontrak kinerja.

Terkait pelayanan perizinan satu pintu berdasarkan penilaian ombudsman sudah berada pada zona hijau, penilaian yang sama juga diberikan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk kualitas pengawasan juga semakin ditingkatkan, hal ini terlihat dari level Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah pada level 3.

Infrastruktur



Dalam hal pembangunan infrastruktur telah dilakukan penanganan jalan kabupaten sepanjang 1.071,69 km termasuk jalan strategis 666 km, sedangkan untuk menunjang peningkatan produksi padi telah dibangun 22 DI (daerah irigasi), peningkatan 48 DI, rehabilitasi 20 DI, dan pembangunan 40 bendung; serta pembangunan air irigasi tanah di 127 lokasi.

Selain itu, untuk menunjang kesehatan masyarakat telah dilaksanakan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di 70 kampung; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 kampung; Sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) di 17 kampung; dan Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) sebanyak 1.177 unit.

Disisi lain setelah berupaya + 13 tahun Bandar Udara Gatot Subroto diresmikan Menteri Perhubungan pada tanggal 6 April 2019, dan saat ini terus dilakukan upaya penjajakan kerjasama dengan maskapai penerbangan.