VIDEO Prilly Latuconsina Curhat Nyinyiran Netizen yang Bikin Hatinya Seperti Tersayat-sayat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -Video YouTube Artis Prilly Latuconsina pernah mendapatkan komentar yang paling menyakitkan hatinya.

Prilly Latuconsina mengungkapkannya ketika Melaney Ricardo menanyakan soal itu.

“Komen paling nyinyir yang pernah kamu dengar apa?” tanya Melaney Ricardo dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (14/7/2020).

“Aku enggak pantas dapatin semua ini,” jawab Prilly Latuconsina.

Mendengar kata-kata itu, Melaney Ricardo langsung kaget. Ia tak menyangka ada orang yang setega itu berkomentar tentang kehidupan orang lain.

Tonton videonya di bawah ini.

“That hurts, setiap hari itu I have to save it alone. Karena aku bukan orang yang ceritain ke orangtua, ngadu ke orangtua,” tutur Prilly.

Alasanya, Prilly tidak mau membebani pikiran kedua orangtuanya dengan komentar tak mengenakan itu.

“Kalau yang negatif-negatif enggak, karena takut kepikiran jadi aku saja,” kata Prilly.

Prilly mengatakan banyak orang bangga dengannya karena bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah.