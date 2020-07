Drakorindo, Download Drakor Hell is Other People, Streaming Drama Korea Im Si Wan dan Lee Dong Wook

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Im Si Wan dan Lee Dong Wook dalam drama Korea Hell is Other People, berikut sinopsis Hell is Other People dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Hell is Other People.

Bagaimanakah sinopsis Hell is Other People?

Drama Korea Drakor Hell is Other People atau dikenal dengan Strangers From Hell disaksikan pada 31 Agustus 2019.

Hell is Other People merupakan film yang disutradarai oleh Lee Chang Hee.

Skenarionya ditulis oleh Kim Young Ki, ceritanya berdasarkan webtoon.

Hell is Other People berjumlah 10 episode.

Drakor ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 22.20 KST di OCN.

Hell is Other People menggantikan drakor Wacther yang sudah tamat.

Setelah drakor ini tamat, ada drakor terbaru berjudul The Lies Within.

Kisah drakor ini berdasarkan webcomic berjudul Taineun Jiokida karya Kim Yong Ki.