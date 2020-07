VIDEO Artis Cinta Laura Tidak Pernah Merasakan Bokek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebagai seorang artis, Cinta Laura tentu memiliki kekayaan melimpah.

Namun apakah Cinta Laura pernah merasakan bokek alias tidak punya uang?

Hal ini terungkap saat Cinta Laura berbincang dengan Luna Maya.

Cinta Laura mengikuti permainan dan harus menjawab pertanyaan "kapan terakhir kali merasa bokek alias tidak punya uang?".

Dari penuturan Cinta Laura, ia nampaknya tidak pernah menghadapi situasi bokek selama ini.

Tonton video beritanya di bawah ini.

"Kebetulan aku dibesarin oleh papa yang selalu ngajarin aku money management. So I've always been good about money (jadi aku selalu dalam keadaan baik soal uang)," ucap Cinta Laura, dikutip dari YouTube Luna Maya, Kamis (16/7/2020).

Luna lalu bertanya lagi apakah Cinta Laura sama sekali tidak pernah mengalami bokek ketika sekolah atau kuliah?

Cinta Laura lalu mengatakan tidak pernah bokek itu lantaran dirinya sudah bekerja di dunia entertainment sejak umur 12 tahun.

Mendengar jawaban Cinta Laura, Luna Maya setuju.