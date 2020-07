Drakorindo, Download Drakor My Country The New Age, Streaming Drama Korea Yang Se Jong & Woo Do Hwan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Yang Se Jong dan Woo Do Hwan dalam drama Korea My Country The New Age, berikut sinopsis My Country The New Age dan simak juga cara unduh atau download drama Korea My Country The New Age.

Bagaimanakah sinopsis My Country The New Age?

My Country The New Age adalah Drama Korea My Country dibintangi oleh Yang Se Jong, Woo Do Hwan, Kim Seol Hyun dan Jang Hyuk.

My Country akan tayang perdana pada 4 Oktober 2019 di JTBC dengan jumlah 20 episode.

Drama Korea My Country adalah serial terbaru dari JTBC yang bergenre drama, historical dan romance.

Tayang pada bulan Oktober 2019, setiap hari Jumat dan Sabtu.

Serial ini ini berlatar belakang Dinasti Goryeo dan Dinasti Joseon awal.

Ini adalah drama aksi sejarah yang menceritakan tentang dua orang lelaki yang saling menunjukkan pedang mereka.

Mereka didorong oleh keinginan mereka akan kekuasaan dan perlindungan.

Sinopsis drama Korea My Country yang dilansir dari asianwiki bercerita tentang dua orang sahabat yang mengarahkan pedang mereka terhadap satu sama lain.