Unggahan Terbaru Jessica Iskandar Setelah Dikabarkan Putus dari Richard Kyle

Di tengah gosip gonjang-ganjing kehidupan asmaranya, artis Jessica Iskandar memamerkan foto kebersamaannya dengan Richard Kyle.

Mereka merayakan hari ulang tahun putra semata wayangnya, El Barack.

Melalui akun Instagram-nya, Jessica Iskandar mengunggah sebuah foto yang menunjukan dirinya, Richard dan El Barack mengenakan kostum Power Ranger dengan warna berbeda.

"Happy birthday EL Barack? you mean so much to me! I am so proud of you! I love you? @alexanderbarackel @richo_kyle," tulis Jessica seperti dikutip Kompas.com, Selasa (21/8/2020).

Richard mengunggah video El sedang bersepeda di dalam rumah.

"Happy birthday @alexanderbarackel hope all your wishes come teue, grow up to be strong & smart boy that you are," tulis Richard.

Jessica Iskandar ungkapkan perasaannya soal rencana pernikahan dengan Richard Kyle. (Instagram @inijedar)

Foto itu seakan menjawab pertanyaan warganet tentang hubungan Richard dan Jessica yang sempat diterpa isu miring.

Hubungan Jessica dan Richard dikabarkan merenggang setelah mereka ketahuan sudah tidak saling follow akun Instagram.

Kabar itu seakan diperkuat dengan unggahan kakak Jessica, Erick Iskandar yang tiba-tiba menyinggung soal seseorang yang dia sebut sebagai parasit.

Perempuan yang akrab disapa Jedar itu juga beberapa kali mengunggah video dirinya berkegiatan dengan sang kakak.

Seperti bermain TikTok dan menemani Jedar saat mengontrol kondisi kesehatannya.

Hal itu menimbulkan tanda tanya besar dari warganet akan nasib hubungan Jedar dengan Richard.

