VIDEO Terinspirasi Drakor, Rossa Ubah Lagunya Menjadi Bahasa Korea Viral

Baru-baru ini, penyanyi Rossa tengah viral usai mengunggah lagu miliknya berjudul 'Hati yang Kau Sakiti'.

Yang membuatnya viral adalah Rossa menyanyikan lagunya menggunakan bahasa Korea.

Sontak lagu tersebut disambut dengan antusias oleh netizen, termasuk para penggemar k-pop.

Mengaku iseng, Rossa terpikir mengalihbahasakn lagunya tersebut setelah menonton drama Korea.

"Dari keisengan aku sih, jadi selama kemarin kan di awal-awal work from home aku tuh kayak nontonin drakor kan," buka Rossa saat ditemui Grid.ID di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020).

"Nontonin drakor terus ada satu drakor judulnya 'The World of The Married'. Nah gara-gara itu, aku kayak teringat lagu aku yang 'Ku Menangis' itu, dan banyak banget yang dibikin jadi meme gitu," tambahnya.

Tak serius menggarap ini dari awal, Rossa bahkan mengaku merekam lagunya dengan santai.

"Nah aku mikir kayak, ah coba aku bikin pakai bahasa Koreanya deh".

"Aku minta tolong sama temen aku buat bikinin bahasa Korea-nya, eh malah nggak tahunya keisengan itu bener bener iseng loh," ucapnya.