Drakorindo, Download Drakor Chip In, Streaming Drama Korea Kim Hye Jun dan Oh Na Ra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Kim Hye Jun dan Oh Na Ra dalam drama Korea Chip In, berikut, sinopsis Chip In dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Chip In.

Bagaimanakah sinopsis Chip In?

Chip In merupakan drama korea selatan yang akan tayang perdana di channel MBC mulai 15 Juli 2020.

Drama yang mengusung genre komedi dan misteri ini menceritakan tentang perjuangan seorang pewaris properti dalam mempertahankan warisannya dan mengungkapkan suatu kebenaran yang disembunyikan.

Dikenal dengan judul United Effort to Accomplish One Thing, drama ini tayang menggantikan drama sebelumnya She Knows Everything yang telah tamat.

Dibintangi oleh Kim Hye Jun yang beradu akting dengan Oh Na Ra.

Drama ini menceritakan tentang Yoo Bit Na (diperankan oleh Kim Hye Jun) yang berasal dari keluarga kaya raya.

Bit Na merupakan putri dari seorang pelukis terkenal yang memiliki properti dengan total kekayaan milliaran won.

Namun tanpa disangka terjadi pertempuran dan perebutan sengit atas kepemilikan semua properti, hal ini mendorong Bit Na untuk terlibat di dalamnya.

Bit Na menjadi kunci utama yang akan berusaha mengungkapkan kebenaran dan memenangkan pertempuran ini.