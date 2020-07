VIDEO Alasan Anya Geraldine Tak Mau dengan Cowok Tajir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anya Geraldine ternyata menghindari pria tajir untuk menjadi kekasihnya.

Pengakuan tersebut diungkapkan Anya Geraldine melalui saluran YouTube Deddy Corbuzier di video berjudul 'Anya Geraldine No Cowok, No Way!! Deddy Corbuzier Podcast.

"Maaf maaf ya, aku kalau tahu cowok itu tajir, aku kayak ada turn offnya gitu."

Tonton video beritanya di bawah ini.

"Duh malas ah (buat dekat dan jadi pacar)," ujar Anya Geraldine seperti dikutip Grid.ID, Sabtu (25/7/2020).

Selebgram 24 tahun itu pun memiliki alasan tersendiri di balik hal tersebut.

"Nanti dia powerfull-nya akan sangat powerfull," lanjut kekasih Ovi Rangkuti itu.

Anya pun seakan membayangkan apa yang terjadi jika menikah dengan pria tajir.

"Orang tuh kalau sudah nikah, laki-lakinya saja yang powerfull gimana nanti kita menggantungkan hidup 100 persen sama si cowok itu," katanya.

"Nanti kita sudah tua ada yang lebih cantik, dia bisa ngapain saja," lanjutnya.

Namun, pemilik nama asli Nur Amalina Hayati itu menyadari jika hal tersebut hanyalah pemikiran buruknya saja.

"Ya gue ini nethink (negative thinking) saja sih enggak baik," tutup Anya Geraldine.

