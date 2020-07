VIDEO Anya Geraldine Ungkap Jawaban Psikolog Terkait Dirinya yang Tak Bisa Menjomblo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anya Geraldine mendatangi psikolog lantaran merasa jika sifatnya yang tak bisa tidak memiliki pacar itu merupakan sebuah penyakit.

Menurut psikolog, salah satu faktor Anya Geraldine mengalami penyakit tersebut lantaran merindukan sosok pria dalam hidupnya.

Sebelumnya, Anya Geraldine mengatakan bahwa hubungannya dengan ayah kandung tak begitu dekat.

Pengakuan tersebut diungkapkan Anya melalui video berjudul 'Anya Geraldine No Cowok No Way!! Deddy Corbuzier Podcast' di saluran YouTube Deddy Corbuzier, Sabtu (25/7/2020).

Anya tinggal bersama sang bunda sejak usianya 5 tahun setelah kedua orang tuanya bercerai.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Anya pun bertemu sang ayah hanya satu tahun sekali.

Pengakuannya Anya membuat Deddy Corbuzier melontarkan pertanyaan apakah ayah kandung sang selebgram tak berusaha mendekatkan diri kepadanya.

"Ya berusahanya ya itu paling by chat juga, jarang paling".

"Tapi ya mungkin kapanpun kalau aku butuh mungkin dia akan datang, cuma aku enggak mau ganggu saja," jawab Anya Geraldine seperti dikutip Grid.ID.