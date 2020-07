VIDEO Curhatan Hati Pevita Pearce Buat Khawatir, Adik Keenan Pearce

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Curahan hati Pevita Pearce di sosial media menjadi sorotan. Sebut tak lagi sanggup dan ingin lari dari kenyataan.

Artis Pevita Pearce menjadi sorotan karena unggahannya yang mengakibatkan kekhawatiran.

Adik Keenan Pearce tersebut tampak menuliskan curahan hatinya di akun instagram, Sabtu (25/07/2020).

Pevita menulis dirinya tidak sangggup lagi dan ingin lari dari kenyataan.

"Enough of this bulls**t.

I'm done with this!!

I can't do it anymore....

I want to escape the reality, NOW!," tulisnya.

Tonton video beritanya di bawah ini.

(Cukup dengan omong kosong ini.

Aku selesai dengan ini

Aku tidak dapat melakukannya lagi

Aku ingin melarikan diri dari kenyataan, sekarang!)

Sementara itu sekitar satu jam sebelumnya, Pevita mengunggah dua potret dirinya.

Pada foto pertama pemilik nama Pevita Cleo Eileen Pearce tersebut mengenakan turtleneck hitam dengan rambut terurai.

• VIDEO Anya Geraldine Ungkap Jawaban Psikolog Terkait Dirinya yang Tak Bisa Menjomblo

• VIDEO Viral Remaja Putri Dibully dan Dipaksa Cium Kaki Temannya Berkali-kali

• VIDEO Viral Detik-detik Pria di Sampit Injak Kucing sampai Mati

• VIDEO Momen Haru Nikita Willy Dilamar Indra Priawan, Ayahku Terharu di Surga

Wanita 27 tahun tersebut memamerkan senyum cerah.