Artis Ashanty Diprotes Gegara Sikapnya pada Millendaru 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ashanty kembali mendapatkan protes dari netizen pasca beberapa video di kanal youtube The Hermansyah A6.

Ashanty disorot karena menampilkan ekspresi tak biasa saat keponakannya Millendaru datang berkunjung ke Istana Cinere.

Pada videonya, Istri Anang Hermansyah terlihat sempat syok lantaran melihat penampilan terbaru dari Millen Cyrus yang semakin menyerupai seorang perempuan.

Istri Anang Hermansyah dan Aurel Hermansyah bahkan sempat mengeluarkan beberapa komentar.

Bukannnya semakin cantik, Ashanty justru menyebut penampilan Millen telihat menyeramkan dan lebih menyukai penampilannya yang dulu.

Sontak video tersebut mendapatkan komentar dari warganet yang menyayangkan sikap Ashanty dan Aurel yang disebut tidak menghargai pilihan Millen.

"prety amelia : No wonder millen didn’t visit this family for long time. They literally treated her like clown,"

Yang berarti "Tidak heran Millen tak mau menyambangi mereka dalam waktu yang cukup lama, mereka memperlakukan Millen seperti badut,"

"moonlight : imagine humiliating one of your family, only ashanty can relate. millen got a big heart,"

Yang berarti "Bayangkan diperlakukan oleh keluargamu sendiri, hanya Ashanty yang bisa, Milen berhati besar,"