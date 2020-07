Stok Bahan Pokok Jelang Iduladha di Tanggamus Mencukupi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Pemkab Tanggamus menyatakan harga bahan pokok dan stok bahan pokok jelang Iduladha 1441 H dalam kondisi aman.

Menurut Firmalinda, Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Tanggamus, hasil itu didapat stok aman berdasarkan pantauan di Pasar Kota Agung, Wonosobo, Pasar Gisting dan Pasar Talang Padang.

"Hasil dari monitoring beberapa pasar harga bahan pokok stabil, dan stok barang aman menjelang Iduladha.Harapannya nanti tidak sampai terjadi lonjakan harga," terang Firmalinda," kata Firmalinda, Selasa (28/7).

• Sepekan Jelang Idul Adha 2020, Harga Bahan Pokok dan Stoknya di Tanggamus Relatif Stabil

Lonjakan harga selain dipicu permintaan yang meningkat, didasari juga dengan stok barang. Sejauh ini, menurutnya, stok kebutuhan pokok masih tersedia di pasaran.

"Selama ini bila barang langka harga akan naik. Kami sudah pantau dan stok masih tersedia di pasaran. Jadi kalau ada kenaikan karena stok saat ini kami rasa tidak akan terjadi, karena semua tersedia," terang Firmalinda.

Kesimpulan monitoring pemkab, umumnya harga yang sering naik jelang hari besar adalah cabai. Dan hasil monitoring di empat pasar harga cabai merah, kriting berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 28.000 per kg.

Sementara harga cabai rawit mulai Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per kg.

Sedangkan untuk bawang merah harganya antara Rp 25.000 sampai Rp 28.000 per kg, sementara harga bawang putih tertinggi Rp 15.000 per kg.

• Antisipasi Harga Bahan Pokok Melonjak, Pemkot Metro Siapkan Penetrasi Pasar

Kemudian harga gula pasir antara Rp 13.000 sampai Rp 16.000 per kg, lalu minyak goreng curah mulai Rp 11.000 per liter, minyak goreng kemasan mulai Rp 12.000 per liter.

Untuk beras kualitas rendah mulai Rp 10.000 sampai Rp 11.000 per kg, sedangkan beras kemasan mulai Rp 12.000 per kg.

Untuk daging sapi harga antara Rp 120 ribu sampai Rp 135 ribu per kg, daging ayam potong terendah Rp 25 ribu per kg. Telur ayam ras tertinggi Rp 25.000 per kg.

Monitoring tersebut melibatkan diskoperindag, dinas perikanan, dinas pangan dan pertanian, dinas kesehatan, dan Polres Tanggamus. (tri)