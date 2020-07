Sepekan Jelang Idul Adha 2020, Harga Bahan Pokok dan Stoknya di Tanggamus Relatif Stabil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Pemkab Tanggamus mulai memantau harga barang kebutuhan pokok jelang Idul Adha 2020 atau 1441 H.

Kasubbag Perekonomian Setkab Tanggamus Faisal Burmelli, mewakili Kabag Perekonomian Firmalinda, mengatakan, pantauan tersebut untuk melihat stok barang dan harga bahan pokok di pasaran.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga jelang Idul Adha 2020.

"Untuk harga kebutuhan pokok tidak ada kenaikan drastis, yang dikhawatirkan justru stoknya terlebih jelang Idul Adha ini."

"Namun kami lihat stok kebutuhan pokok baik di Pasar Pangkul serta Kota Agung hingga saat ini mencukupi," kata Faizal, Senin (27/7/2020).

Pantauan harga kebutuhan pokok sudah dilakukan sejak Jumat (24/7/2020) lalu di Pasar Wonosobo.

Lalu dalam pekan ini dilanjutkan di Pasar Kota Agung, berikutnya di Pasar Gisting dan Pasar Talang Padang.

Dari keempat pasar tersebut, kata Faisal, bisa disimpulkan harga-harga dan stok kebutuhan pokok di pasaran.

Selanjutnya, imbuh Faisal, bisa menentukan langkah jika timbul kenaikan harga dan kelangkaan barang, misalnya mengadakan operasi pasar.

"Monitoring lebih ditujukan untuk memantau barang, hal ini guna mengantisipasi jika ada kekosongan barang akan cepat dikoordinasikan dengan pihak terkait," kata Faisal.

Dalam monitoring tersebut, juga dilibatkan Diskoperindag, Dinas Perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Polres Tanggamus agar sama-sama tahu dari mulai kondisi harga, stok dan adanya permasalahan lainnya.

Faizal menjelaskan, harga kebutuhan pokok hasil monitoring di antaranya, beras mulai dari Rp 9.000 hingga Rp 16.000 per kg, gula pasir antara Rp 12.500 sampai Rp 14.500 per kg, minyak goreng curah Rp 12.500 per liter.

Cabai merah dan cabai rawit antara Rp 20.000 sampai Rp 28.000 per kg, bawang merah antara Rp 25.000 sampai Rp 28.000 per kg,

Daging sapi Rp 130.000 per kg, daging ayam Rp 23.000 per kg, telur ayam Rp 25.000 per kg, tepung terigu antara mulai Rp 7.000 hingga Rp 10.000 per kg. (tribunlampung.co.id/tri yulianto)