Sepekan Jelang Idul Fitri Harga Bahan Pokok Masih Normal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Harga bahan pokok sepekan menjelang Idul Fitri tidak menunjukkan kenaikan drastis.

Menurut Sumaria, salah satu pedagang di Pasar Gisting, untuk sekarang ini harga kebutuhan pokok jenis sayuran belum mengalami kenaikan. Sebab stok barang masih tersedia.

"Sekarang hampir sama dengan kemarin-kemarin, memang ada yang naik tapi belum terlalu. Sebab dari kemarin juga barang masih banyak jadi harga belum terlalu naik," kata Sumaria.

Ia mengaku, kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditi seperti cabai merah yang kini jadi Rp 20.000 per kg dari semula Rp 17.000 per kg. Cabai rawit Rp 25.000 dari Rp 18.000 per kg.



Kemudian wortel jadi Rp 9.000 dari Rp 8.000 per kg, dan buncis Rp 10.000 dari Rp 6.000 per kg.

Untuk harga yang bertahan dari pekan sebelumnya yakni bawang merah yang tetap Rp 45.000 per kg, bawang putih Rp 35.000 per kg, tomat Rp 8.000 per kg, rampai Rp 10.000 per kg, timun Rp 2.000 per kg, kacang panjang Rp 1.500 per ikat.

Lalu terong Rp 5.000 per kg, pare Rp 5.000 per kg, labu Rp 4.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 6.000 per dua buah, seledri Rp 20.000 per kg, luncang Rp 15.000 per kg, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 2.000 per ikat.

Harga yang turun yakni kentang jadi Rp 10.000 dari Rp 12.000 per kg, kol Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kg, sawi Rp 3.000 dari Rp 5.000 per kg, bayam Rp 1.000 dari Rp 2.000 per ikat.

"Sekarang ini pembelinya sedikit, seperti hari biasa, bukan seperti mau lebaran. Semenjak ramai ada Corona yang beli turun. Terus tidak ada yang mudik, akhirnya pasar tetap sepi, beda dengan tahun kemarin," kata Sumaria.

Ia mengaku, dengan minimnya pembeli saat ini maka stok barang selalui ada, terlebih sekarang ini masih masuk masa panen seperti cabai merah, kol, sawi dan beberapa jenis lainnya.

Sedangkan untuk bahan pokok non sayuran harga masih sama, tidak mengalami perubahan, seperti beras yang masih antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, telur Rp 24.000 per kg.

Lalu minyak goreng Rp 13.000 per kg, gula pasir Rp 17.000 per kg, gula merah Rp 17.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minim Rp 5.000 per sachet. (tri yulianto)