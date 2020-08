VIDEO Sempat Dipukul karena Labrak Jennifer Dunn, Shafa Harris Masih Bela sang Ayah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Shafa Harris begitu melekat di ingatan publik karena aksinya melabrak Jennifer Dunn saat 2017 lalu.

Berawal dari ketidak sengajaan bertemu di sebuah pusat perbelanjaan, Shafa Harris secepat kilat memutuskan untuk memberi hukuman pada Jennifer Dunn.

Bukan tanpa alasan, Shafa mengaku saat itu dirinya kalut melihat selingkuhan ayahnya itu di depan mata.

Ia juga merasa Jennifer Dunn lah alasan keluarganya hancur berantakan.

Sukses mempermalukan Jennifer Dunn di depan umum, Shafa Harris harus menelan pil pahit.

Hal ini lantaran sang ayah, Faisal Harris justru membela selingkuhannya sampai tega memukul Shafa yang saat itu masih berusia 14 tahun.

Bukan membenci sang ayah, Shafa Harris justru menganggap Faisal Harris sebagai sosok ayah yang baik sampai saat ini.

Hal ini diungkapkan Shafa Harris di YouTube Orami Indonesia yang diunggah pada (30/07/2020) yang dipandu oleh Psikolog Liza M. Djaprie.

"How would you describe ayah?" tanya Liza.