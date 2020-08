Resmi Dilamar Bos Taksi, Nikita Willy Ungkap Permintaan Calon Suami Setelah Menikah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nikita Willy dan Indra Priawan telah menjalin hubungan selama 4 tahun.

Meski sempat putus, keduanya telah mantap mengakhiri hubungan di pelaminan.

Nikita dan Indra pun telah melangsungkan acara lamaran pada Minggu (26/7/2020).

Rencananya pernikahan Nikita dan Indra akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Nikita menyebut Indra tidak pernah melarangnya untuk tetap bekerja setelah mereka menikah nanti.

Indra hanya meminta Nikita untuk memberikan waktu untuk keluarga setiap akhir pekan.



Instagram/@indpriw

Nikita Willy dan Indra Priawan

• Nikita Willy Tak Pernah Tahu Honornya sebagai Pemain Sinetron

• Artis Nikita Willy Ungkap Kisah Pertama Kali Ketemu Indra Priawan, Sempat Disangka Makelar Tanah

• Buat Pengakuan Mengejutkan, Ternyata Nikita Willy Pernah Labrak dan Blok Telepon Joshua Suherman!

• Nikita Willy Ungkap Permintaan Indra Priawan Ketika Sudah Menikah

Hal itu diungkap Nikita saat menjadi bintang tamu Kaka Beradik Podcast di YouTube MOP Channel yang dipandu Jordy Onsu.

"Nanti pun setelah menikah kita udah obrolin kalau aku masih mau kerja di I'm okay with that, asal hari Minggu kamu punya waktu untuk keluarga," kata Nikita, Selasa (4/8/2020).

"Itu yang nanti akan berubah kayak hari Minggu biasanya gue syuting, gue kan punya waktu sama keluarga," sambungnya.

Sejak awal berpacaran, keduanya sepakat untuk membebaskan pasangan tetap berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif.