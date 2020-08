VIDEO Potret Artis Korea Kim Soo Hyun Bareng Kru Produksi Wanita Jadi Sorotan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sikap aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun terhadap kru drama It's Okay to Not Be Okay menuai sorotan.

Bagaimana tidak? Kim Soo Hyun tampak sangat akrab dengan anggota kru produksi It's Okay to Not Be Okay.

Keakraban Kim Soo Hyun dengan kru produksi It's Okay to Not Be Okay terlihat jelas saat perayaan akhir drama.

Drama terbaru Kim Soo Hyun, It's Okay to Not Be Okay, diketahui telah menayangkan episode terakhirnya pada Minggu (9/8/2020) kemarin.

Episode terakhir It's Okay to Not Be Okay ini berhasil mencapai rating 7,35 persen.

Mengutip Kstarlive, Senin (10/8/2020), itu merupakan rating terbaik sepanjang drama tersebut ditayangkan.

Merayakan pencapaian tersebut, pemeran dan staf drama menggelar pesta.

Ia tampil santai dengan pakaian serba hitam dan topi warna senada.

Sejumlah anggota kru pun memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama Kim Soo Hyun.