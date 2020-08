Potret Artis Luna Maya Berjemur di Bali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Luna Maya tengah di Bali.

Lewat akun Instagram @lunamaya, Rabu 12 Agutus 2020, mantan pacar Ariel Noah itu mengunggah foto dirinya tengah berjemur diri.

Luna Maya yang mengenakan bikini tampak duduk santai membelakangi kamera.

Tampak wajahnya menghadap langit, sementara kakinya dibentangkan kedepan.

Unggahan Luna Maya pun mendapatkan beragam komentar dari netizen.

Temui Ibunda di Bali

Aktris peran Luna Maya langsung bergegas terbang ke Bali untuk menemui Ibundanya, Desa Maya Waltaraud Maiyer yang merayakan ulang tahun.

Dalam vlog berjudul "Luna Maya Ke Bali Lagi, Cuma Mau Bilang Selamat Ulang Tahun Ibu", Luna Maya terlihat bahagia dengan memeluk dan mencium pipi ibundanya.

Luna mendekati sang ibu yang sedang duduk di meja makan, ia langsung mengucapkan selamat ulang tahun sekaligus memberikan hadiah.

“Happy birthday to you, happy birthday to you,” ucap Luna Maya sambil bernyanyi.