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Chord Gitar Terlalu Berarti Ari Lasso
Simak chord gitar lagu Terlalu Berarti MP3 yang dipopulerkan Ari Lasso dan lirik lagu Terlalu Berarti, serta Video Klip YouTube Terlalu Berarti.
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Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Terlalu Berarti MP3 yang dipopulerkan Ari Lasso dan lirik lagu Terlalu Berarti, serta Video Klip YouTube Terlalu Berarti.
Chord Gitar Terlalu Berarti MP3 Ari Lasso.
[Intro]
G# C#
[Verse 1]
G# Cm
Perih, perih terasa
F#
Menyimpan prasangka
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung