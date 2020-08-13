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Chord Gitar

Chord Gitar Terlalu Berarti Ari Lasso

Simak chord gitar lagu Terlalu Berarti MP3 yang dipopulerkan Ari Lasso dan lirik lagu Terlalu Berarti, serta Video Klip YouTube Terlalu Berarti.

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Berikut, kunci gitar atau chord gitar lagu Terlalu Berarti MP3 yang dipopulerkan Ari Lasso dan lirik lagu Terlalu Berarti, serta Video Klip YouTube Terlalu Berarti.

Chord Gitar Terlalu Berarti MP3 Ari Lasso.

[Intro]

G#   C#

[Verse 1]

G#             Cm

Perih, perih terasa

          F#

Menyimpan prasangka

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Tags
chord gitar
Chord Terlalu Berarti
Ari Lasso
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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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