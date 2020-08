Drakorindo, Download Drakor Lonely Enough to Love, Streaming Drama Korea Ji Hyun Woo dan Kim So Eun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kalian penggemar Ji Hyun Woo dan Kim So Eun dalam drama Korea Lonely Enough to Love, berikut sinopsis Lonely Enough to Love dan simak juga cara unduh atau download drama Korea Lonely Enough to Love.

Bagaimanakah sinopsis Lonely Enough to Love?

Drakor Lonely Enough to Love mulai bisa disaksikan 11 Agustus 2020.

Ini merupakan drama terbaru Ji Hyun Woo dan Kim So Eun.

Lonely Enough to Love juga dikenal dengan judul Love is Annoying, but I Hate Being Lonely.

Drama ini disutradarai oleh Lee Hyun Joo.

Sementara naskahnya ditulis oleh Jo Jin Kuk.

Lonely Enough to Love tayang di MBC setiap Selasa pukul 22.50 KST.

Sinopsis Lonely Enough to Love mengisahkan tentang anak muda yang tinggal di satu rumah yang sama.

Mereka ingin berkencan, tapi tak mau hubungan yang serius.