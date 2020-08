VIDEO Biodata Oscar Lawalata Kakak dari Mario Lawalata

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Desainer ternama Indonesia Oscar Lawalata putuskan untuk pindah gender sebagai wanita.

Hal itu disampaiakn oleh ibunda Oscar, Reggy Lawalata dalam video yang diunggah dalam kanal Youtube The Lawalatas.

Dalam video yang diunggah pada 5 Agustus 2020 itu Reggy mengonfirmasi jika sang anak kini telah memilih gender wanita.

"Wanita, Firm" jawab Reggy tegas.

Reggy mengaku sudah menerima keputusan anaknya sekitar 5 tahun yang lalu.

Ia sudah berbicara dari hati ke hati dengan sang anak tentang hal tersebut.

"Pemilihan Oscar apapun itu, saya support karena bagaimanapun kamu adalah anak saya"

"Apapun kamu i love you so much. So you can do what you want. Whatever what you want. Whatever. Dan saya tidak peduli sama semua orang" ucap Reggy kembali.

Oscar merupakan kakak kandung dari artis Mario Lawalata.