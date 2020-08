VIDEO Penyanyi Rossa Akan Rillis Lagu Korea Bersama SM Entertainment

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Rossa (41) baru saja merilis lagu baru yang bertajuk 'Sangcheo Badeun Maeum' ke platform digital, Jumat (14/8/2020) pukul 00.00 WIB.

Lagu 'Sangcheo Badeun Maeum' Rossa tersebut merupakan lagu 'Hati Yang Kau Sakiti', yang diterjemahkan ke bahasa Korea.

Diketahui bahwa lagu 'Hati Yang Kau Sakiti' tersebut merupakan ciptaan dari Enda Ungu yang dipopulerkan oleh Rossa tahun 2009.

"Jadi awal mulanya merencanakan lagu terjemahan Korea ini karena saya suka nonton Drama Korea," kata Rossa dalam press confrence lagu 'Sangcheo Badeun Maeum', Jumat (14/8/2020) siang.

Wanita yang akrab disapa Ocha ini memang tergila-gila dengan Drama Korea. Bahkan ia tak malu mengunggah sebuah foto cover poster drama korea 'The World of the Merried Couple', selama pandemi covid-19.

Tak hanya itu, Rossa juga sempat mengedit foto berisikan dirinya bersebelahan dengan artis Korea, yang diunggahnya ke instagram.

"Karena saya cinta sekali sama Drama Korea ini," ucapnya.

Tonton video beritanya di bawah ini.

Kegilaannya terhadap Drama Korea berbuah rezeki. Mantan istri Yoyo Padi itu digaet oleh manajemen artis Korea yakni SM Entertaiment.

SM Entertainment adalah perusahaan hiburan Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1995 oleh Lee Soo-man.