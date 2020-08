Rektor UBL Turut Berduka atas Wafatnya Wabup Edward Anthony

Sivitas akademika Universitas Bandar Lampung (UBL) turut berduka atas wafatnya Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sivitas akademika Universitas Bandar Lampung (UBL) turut berduka atas wafatnya Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony.

Rektor UBL M Yusuf Sulfarano Barusman mengatakan, seluruh warga kampus UBL mengucapkan terima kasih atas dedikasi Edward Anthony kepada masyarakat, khususnya Way Kanan.

"Semoga amal dan ibadahnya diterima Allah SWT dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya," kata Yusuf kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (16/8/2020).

Yusuf selaku ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Lampung juga menyampaikan duka cita yang mendalam.

Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan almarhum husnul khatimah.

Dimakamkan di Way Tuba

Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony akan dimakamkan di pemakaman keluarga Ramsai, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Minggu (16/8/2020).

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan, jenazah almarhum akan dimakamkan di Kampung Ramsai, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Rencananya, jenazah disalatkan kemudian langsung dimakamkan.

Saat ini jenazah sudah tiba di rumah duka.