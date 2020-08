Wabup Edward Anthony Akan Dimakamkan di Way Tuba dengan Protokol Covid-19

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya (kiri) bersama Wabup Edward Anthony di DPW PKB Lampung, Senin (15/6/2020) lalu. Edward Anthony akan dimakamkan di pemakaman keluarga Ramsai, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Minggu (16/8/2020).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony akan dimakamkan di pemakaman keluarga Ramsai, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Minggu (16/8/2020).

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan, jenazah almarhum akan dimakamkan di Kampung Ramsai, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan.

Rencananya, jenazah disalatkan kemudian langsung dimakamkan.

Saat ini jenazah sudah tiba di rumah duka.

“Pemakaman tersebut akan dilakukan secara protokol Covid-19. Dimakamkan di Ramsai,” kata Adipati.

Adipati bersama pejabat Way Kanan akan ikut serta menyalatkan dan mengantarkan Edward Anthony ke peristirahatan yang terakhir.

Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony meninggal dunia, Minggu (16/8/2020).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Edward Anthony meninggal di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Bandar Lampung, sekitar pukul 04.49 WIB.

Kabar meninggalnya Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthonydibenarkan juru bicara Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Way Kanan Anang Risgiyanto.

“Benar,” ujar Anang, Minggu (16/8/2020).

Menurut Anang, Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony memiliki riwayat penyakit diabetes militus.

Diketahui, sepekan sebelumnya, Edward Anthony terkonfirmasi positif Covid-19.

Ia memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta.

Beberapa kali dilakukan tes swab dengan hasil reaktif. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)