Gubernur Arinal Perjuangkan Golf Jadi Olahraga Prestasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang telah menyelenggarakan Golf Gathering BRI, TNI/Polri dan mitra di Padang Golf Sukarame.

Arinal Djunaidi mengatakan, gelaran golf gathering ini sebagai ajang untuk meningkatkan silaturahmi.

Dengan memasyarakatkan golf di tengah masyarakat, dia berharap olahraga itu tidak lagi dipandang sebagai olahraga mewah.

Tetapi olahraga sebagai ajang menunjukkan prestasi, bukan sebaliknya bagi kalangan elit (high class).

"Saya berjuang agar olahraga golf dan insya Allah golf di Lampung akan bangkit," katanya dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Kamis (20/8/2020).

Arinal menerima Kartu Pro Golf Nasional Membership Card dari Ketua Umum PGA Tour of Indonesia Agus Triyono.

Kartu tersebut sebagai tanda Anggota Kehormatan PGA Tour of Indonesia.

"Saya ucapkan terima kasih atas kartu pro yang diberikan. Kartu ini sangat berharga dan akan saya pertahankan," ujarnya.

Pemimpin Wilayah BRI Bandar Lampung Nasrullah Iskandar menjelaskan, acara golf gahthering ini bertujuan untuk semakin menyemarakkan olahraga golf.

Selain untuk menciptakan masyarakat sehat dan produktif, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan.

"Kita BRI akan selalu hadir di tengah masyarakat dan senantiasa mengembangkan usaha kecil menengah di Provinsi Lampung," katanya.

Golf gathering diawali dengan penyerahan bantuan berupa tiga unit golf car kepada Yayasan Padang Golf Sukarame.

Bantuan diserahkan oleh Nasrullah Iskandar kepada Arinal Djunaidi.

Dalam golf gathering ini, terdapat beberapa kategori pemenang di antaranya Best Gross Overall, Best Nett Flight A, Best Nett Flight B, dan Best Nett Guest Flight. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)