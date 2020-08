Buntut Video 'Anjay' Sindir Rizky Billar, Salsha Indradjaja dan Lutfi Agizal Kini Putus?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Anak Iis Dahlia Salsha Indradjaja dikabarkan putus dari Lutfi Agizal setelah dirinya unfollow IG sang kekasih.

Kabar putusnya hubungan Salsha Indradjaja dan Lutfi Agizal disebut-sebut buntut dari video 'Anjay' yang viral di media sosial.

Video 'Anjay' dari Lutfi Agizal ini banyak yang menuai kecaman, karena diduga menyindir Rizky Billar dan Lesty Kejora.

Video Lutfi Agizal yang menyindir soal 'Anjay' kini mendapat tanggapan dari sang kekasih yang merupakan anak Iis Dahlia, Salsha Indradjaja.

Salsha Indradjaja yang juga kekasih Lutfi Agizal pun langsung bereaksi.

Dalam laman Instagram story-nya, Salsha Indradjaja ini awalnya mengaku bukan termasuk orang yang suka drama.

Namun karena banyak yang menandainya soal aksi Lutfi Agizal, anak Iis Dahlia pun langsung buka suara.

Anak Iis Dahlia menegaskan bahwa dirinya ogah jika dikait-kaitkan dengan tindakan sang kekasih, Lutfi Agizal.

"Jujur, gue gak suka banget menjelaskan kayak gini di SNS. Karena bukan tipe yang suka berdrama, but somethings are needed to be said.