Rayakan Ulang Tahun 17 Tahun Keponakan Tersayang, Agnez Mo Bikin Video Tik Tok Bareng Chloe Xaviera

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Baru-baru ini keponakan Agnez Mo, Chloe Xaviera baru saja merayakan ulang tahun sweet seventeen atau 17 tahun.

Di usia yang sudah terbilang makin dewasa, Chloe merayakannya dengan keluarga dan para sahabat.

Gadis kelahiran 20 Agustus 2003 silam ini nampak memakai dress pendek bermotif kebaya, di acara perayaan ulang tahunnya.

Sedangkan para tamu yang hadir memakai pakaian serba hitam. Termasuk sang tante Agnez Mo yang juga hadir memakai kemben warna hitam dan celana panjang warna hitam.

Sebelumnya, Agnez memberikan ucapan kepada sang keponakan tercinta.

Ia menyebut akan menjadi orang yang selalu ada untuk keponakannya itu.

"My beloved niece, you’re 17 years old today! :'(

i still remember when you were a baby and i held u in my arms til u fell asleep.

Singing and listening to R&B and hiphop songs when u were in ur mommy’s tummy

(wanting u to grow up loving R&B instead of Rock HAHAHAHAHHA and it works!).

I love you beyond words. You have to know, I got your back FOREVER!!