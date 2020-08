Sandrinna Bintang Dari Jendela SMP Tutup Kolom Komentar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sandrinna Michelle atau kini dikenal sebagai pemeran Wulan di sinetron Dari Jendela SMP terpaksa menutup kolom komentar akun instagramnya.

Hal ini dilakukan Sandrinna Michelle lantaran banyaknya protes yang dilayangkan warganet terhadap dirinya.

Rupanya Sandrinna Michelle menuai kritikan lantaran gaya berpakaiannya yang dianggap terlalu terbuka.

Apalagi mengingat lawan main Rey Bong di sinetron Dari Jendela SMP ini masih berusia 13 tahun.

Rupanya sikap warganet yang mengkritik gaya berpakaiannya ini membuat Sandrinna Michelle bereaksi.

Tak hanya menutup kolom komentar postingannya, Sandrinna juga mengunggah kalimat agar tidak mudah men-judge orang lain.

"Why do people judge when they don't understand", isi kalimat yang diunggah Sandrinna di story instagramnya, Minggu (23/8/2020).

Tak cukup sampai disitu, Sandrinna juga memberi tanggapan langsung dilansir dari Tik Tok yang diunggah sang adik, Richelle Skornicki.

Dari akun Tik Tok Richelle_99, Sandrinna menegaskan bahwa ia memiliki budaya sendiri.

Artis yang pernah memerankan karakter anak Laudya Cynthia Bella ini pun menegaskan agar lebih bisa menghargai perbedaan dan budaya orang lain.

Ia dengan tegas mengatakan bahwa sangat sadar akan apa yang ia lakukan.