Rayakan Ulang tahun Sang Putri Sambung, Zaskia Gotik Tampak Akrab dengan Mantan Istri Sirajuddin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pedangdut Zaskia Gotik memperlihatkan potret keakrabannya dengan mantan istri Sirajuddin Mahmud Sabang, Imel Putri Cahyati.

Momen tersebut terekam saat Zaskia ikut merayakan ulang tahun putri dari suaminya.

Tampak Zaskia ikut berfoto dengan sang suami, Imel Putri Cahyati dan putri mereka, Aqila Ramadhani.

Foto-foto tersebut diunggah oleh Zaskia melalui akun Instagramnya, Selasa (25/8/2020).

Zaskia pun tampak menuliskan doa untuk putri tirinya tersebut.

Tampak kebahagiaan terpancar dari wajah mereka pada acara kumpul bersama ini.

Meski acara ulang tahun hanya dirayakan secara sederhana.

Begini unggahannya:

Happy birthday sayangku Aqila.

So grateful you came into our lives.