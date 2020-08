Chord Gitar dan Lirik Lagu Lathi Dinyanyikan Weird Genius feat Sara Fajira, 'I Was Born A Fool'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat kamu yang menyukai lagu Lathi milik Weird Genius feat Sara Fajira, berikut kunci gitar atau chord gitar Lathi .

Simak juga, lirik lagu Lathi.

Berikut, chord gitar Lathi yang dinyanyikan Weird Genius feat Sara Fajira.

Intro : F Am Dm C G

Am

I was born a fool

Dm F C G

Broken all the rules, ooh

Am

Seeing all null

Dm F C G

Denying all of the truth, ooh

Dm G

Everything has changed

C Am

It all happened for a reason

Dm E

Down from the first stage

Am G C

It isn't something we fought for

Dm G

Never wanted this kind of pain

C Am

Turned myself so cold and heartless

Dm E

But one thing you should know

Reff :

Am A#

Kowe ra iso mlayu saka kesalahan

Am F Am

Ajining diri ana ing lathi

Am Dm F

Pushing through the countless pain

C G

And all I know that this love's a bless and curse

Dm G

Everything has changed

C Am

It all happened for a reason

Dm E

Down from the first stage

Am G C

It isn't something we fought for

Dm G

Never wanted this kind of pain

C Am

Turned myself so cold and heartless

Dm E

But one thing you should know

Reff:

Am A#

Kowe ra iso mlayu saka kesalahan

Am F Am

Ajining diri ana ing lathi.

Demikian, kunci gitar atau chord gitar Lathi yang dinyanyikan Weird Genius feat Sara Fajira, serta lirik lagu Lathi.

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)