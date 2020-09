Geser Baim Wong, Deddy Corbuzier Kini Jadi YouTuber Paling Tajir, Perbulan Raup Rp 7 Miliar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor sekaligus youTuber Baim Wong bukanlah YouTuber dengan pengasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Kedudukan channel Baim Wong yang bernama 'Baim Paula' telah bergeser dan digantikan Deddy Corbuzier.

Mengacu data Social Blade, Jumat (28/8/2020), Deddy Corbuzier kini menjadi Youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi.

Yaitu di kisaran US$ 29.100 hingga US$ 465.900 per bulan. Jumlah itu setara Rp 428,18 juta hingga Rp 6,86 miliar (kurs Rp 14.714 per dollar AS).

Penghasilan Baim Wong lewat akun Baim Paula memang cenderung melorot. Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 28.400 hingga US$ 453,900.

Selain mematahkan dominasi Baim Wong, pamor dan penghasilan bulanan Deddy melejit mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan Ria Ricis.

Deddy Corbuzier saat ini berada di dalam kanal YouTubenya. (YouTube Deddy Corbuzier)

Berikut ini daftar lima Youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1) Deddy Corbuzier

Jumlah subscribers: 11 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 668

Jumlah penonton (akumulatif): 1,57 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: US$ 29.100 - US$ 465.900 setara Rp 428,18 juta - Rp 6,86 miliar

2) Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)