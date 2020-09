Chord Gitar dan Lirik Lagu Gerangan Cinta Java Jive, Malam Kian Terasa Larut dan Dingin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Gerangan Cinta, yang dipopulerkan Java Jive.

G D Cm G

Malam kian terasa larut dan dingin

D Cm G

Hasrat pun ingin terus bersama

F C Cm G

Sinar bulan yang terang berbayang

A D C

Terbias indah di matamu

G D Cm G

Hingga tiada satu kata yang bisa ku ucapkan

D Cm G

Biar kau tahu yang kurasakan

F C Cm G

Getar jiwa terguncang buaikan

A D C

Bersatu genggam di jarimu

Kutahu jawabnya

Reff:

G D F

Inikah gerangan cinta

C G D Am

Yang menghiasi kisah manusia

C G

Sepanjang masa

G D F

Gairah pun dibuai terlena

C G Am

Nikmati manis kata asmara

F C Em

Damainya terasa di dalam jiwa

D F C

Mari bercinta

G D Cm G

Hingga tiada satu kata yang bisa ku ucapkan

D Cm G

Biar kau tahu yang kurasakan

F C Cm G

Getar jiwa terguncang buaikan

A D C

Bersatu genggam di jarimu

Kembali ke reff

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)