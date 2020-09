VIDEO Lupakan Masa Lalu, Tata Janeeta Ingin Mulai Lembaran Baru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Soal jodoh, penyanyi Tata Janeeta tak mau muluk-muluk. Ia hanya ingin seseorang mencintai dan menyayanginya.

"Gue manja, sejak SMA sudah kerja, gue tuh memimpikan kasih sayang, disayangi, itu saja," ujar Tata Janeeta dalam vlog Melaney Ricardo dikutip Kompas.com, Rabu (2/9/2020).

Tata Janeeta ingin menemukan orang yang bisa diajak bercanda dan memahaminya.

"Gue ini orangnya senang bercanda, gue pengin ketemu orang yang bisa nemahami 'its a joke' gitu loh," ujarnya.

Penyanyi yang pernah gagal dua kali membina rumah tangga ini ke depannya ingin pasangan yang bisa lebih menyayanginya.

"Nah, senang banget kalau ketemu orang yang baik, easy going terus bisa diajak kompromi terus bisa apa ya, ya bisa menyayangi," ujarnya.

"Jadi kurang disayangi sama yang kemarin itu?" tanya Melaney Ricardo.

Menjawab pertanyaan Melaney, respons Tata Janeeta hanya bisa tertawa.

Tata juga berharap dapat menemukan sosok pendamping yang bisa memberikan nasihat kepadanya.

"Pengin disayang, kalaupun salah ya jangan dikerasin gitu. Gue sangat menerima masukan, tinggal dibilang with the good way," tuturnya.