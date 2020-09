Chord Gitar dan Lirik Lagu Kau yang Terindah Java Jive, Setiap Saat, Setiap Waktu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Kau Yang Terindah, yang dipopulerkan Java Jive.

**

C Dm Em F

Kau yang di sana, terpisah jarak waktu

C Dm Em F

Aku di sini merindukan bayangmu

C Dm Em F

Mungkin kita harus bisa menahan gejolak

C Dm Em F F

Tapi kita manusia yang punya hasrat jiwa

* Reff

C Dm Em

Setiap saat, setiap waktu

F

Kuingat dirimu

C Dm Em

Setiap saat, setiap waktu

F C DM Em F

Kuingin berjumpa

C Dm Em F

Kau yang terindah hadir dalam mimpiku

C Dm Em F

Kini bertemu dalam jalinan kisah

C Dm Em F

Mungkin kita bukan cinta, aku tak perduli

C Dm Em F F

Tapi kita manusia yang punya hasrat jiwa

**

F C

Kuingin bercinta

F C

Walau kupendam gejolak namun asmara tetap ada

F G

Tak bisa kutolak kar'na kau yang terindah

F G

Yang mungkin memuaskan segalanya

Back to Reff

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)