Chord Slank Maafkan

Intro: C Em F A# Dm G F

F G Am

Kau datang padaku saat ku luka

F G Am

Luka dengan sejuta kecewa

F G C Em Am

Yang hempaskan tubuhku remukan dada

F Fm

Namun lembut belaimu balutkan luka

F G Am

Kau kecup bibirku saat ku muak

F G Am

muak dengan sesaknya asmara

F G C Em Am G

Yang membuatku muntah Lepaskan dendam

F Fm

Namun hangat bibirmu redakan duka

Reff

C Em

Maafkanlah aku acuhkan dirimu

F A# Dm G F

Waktu pertama kali tersenyum padaku

C Em

Maafkanlah aku jejali dirimu

F A# Dm G F

Dengan segala kisah sumpah serapahku.

