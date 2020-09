Barang bukti narkotika. Polres Way Kanan Amankan Pemuda Diduga Pengedar Sabu di Suka Agung

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamankan satu tersangka di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Tersangka berinisial PON (27) warga Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, diduga memiliki sabu.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Narkoba AKP Firmansyah menerangkan penangkapan tersangka, berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkotika di salah satu rumah warga di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Anggota yang menerima informasi melakukan penyelidikan dilokasi melihat kehadiran anggota Polres Way Kanan.

“PON sempat melarikan diri lewat pintu belakang, namun anggota menangkapnya,” katanya, Sabtu 19 September 2020.

Hasilnya saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian diketemukan pada genggaman tangan sebelah kanan pelaku berupa satu buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang diduga shabu (narkotika) dengan berat bruto 2,06 gram.

Anggota kembali nenemukan barang bukti di belakang rumah PON berupa empat buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam, satu buah sekop terbuat dari sedotan, 35 lembar plastik klip bening kosong dan satu buah timbangan digital warna silver.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya tersangka dapat dikenai dengan Pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat empat tahun paling lama 20 tahun. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)