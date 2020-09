VIDEO Iqbaal Ramadhan Tulis Ucapan Manis di Ulang Tahun Sang Kekasih

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Iqbaal Ramadhan pamer potret bareng Zidny Lathifa. Tulis ucapan ulang tahun romantis ke kekasih.

Aktor muda Iqbaal Ramadhan tak pernah lepas dari sorotan, termasuk dengan kisah asmaranya.

Pemeran film Dilan tersebut terlihat mengunggah potret bersama sang kekasih, Zidny Lathifa di akun instagramnya, Selasa (22/03/2020).

Rupanya Zidny baru saja berulang tahun ke-20 tahun.

Iqbaal memberikan ucapan selamat dan menulis pesan romantis ke sang kekasih.

@iqbaal.e

happy 20th birthday to the very same zidny I first met 7 years ago. you make me so happy x

(Selamat ulang tahun yang ke-20 untuk Zidny yang masih sama dengan yang pertama kali kutemui 7 tahun lalu.

Kamu membuatku sangat bahagia)

Selama ini Iqbaal jarang mengumbar kisah cintanya ke publik.