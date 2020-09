Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Peterpan, Angin Utara Tetap Begitu Tetaplah Dibelakangku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Aku adalah salah satu lagu Peterpan di album Album Bintang Di Surga, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Aku, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro : G …. Em .. C .. G .. D / F# .. Em C ..Seperti aku G D / F# ..seperti jiwaku Em C ..Menyusuri telaga waktu G D ..seperti langkahku Em C ..Sejenak berhenti G D / F# ..kau tampak berdiri Em C ..Lalu kau bersiap berlari G D ..meratapi bumi Musik : Em .. C .. G .. D / F# .. Em .. C .. G .. D / F# .. Em C ..Sejenak berhenti G D / F# ..kau tampak berdiri Em C ..Lalu kau bersiap berlari G D ..meratapi bumi Reff: Em C Angin utara tetap begitu G D / F# Tetaplah dibelakangku Em C Hingga hari berhentinya waktu G D Tetap iringi langkahku Em C Angin utara dengarkan aku G D / F# Tetaplah debelakangku Em C Hingga hari berhentinya waktu G D Tetaplah iringi langkahku [ B ridge] C G Em D Suaraku tak lagi menderung C G Em D Tapi kau slalu membawaku Musik : Em .. C .. G .. D / F# .. Em .. C .. G .. D / F# .. Reff: Em C Angin utara tetap begitu G D / F# Tetaplah dibelakangku Em C Hingga hari berhentinya waktu G D Tetap iringi langkahku Em C Angin utara dengarkan aku G D / F# Tetaplah debelakangku Em C Hingga hari berhentinya waktu G D Tetaplah iringi langkahku Em C G D / F# ..Angin utara angin utara Em C G D ..Angin utara..



(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)