Chord Peterpan Tertinggalkan Waktu

Tertinggalkan Waktu milik Peterpan, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tertinggalkan Waktu, yang dipopulerkan Peterpan. Intro : C D Bm Em 4x C D

Kau terbangun dari tidur panjang

G D Em

Yang lelahkanmu

C D G Em

Sesali wajahmu merenta kisahmu terlupa

C D G D Em

Kau sadari semua yang berjalan telah tinggalkanmu

C D G Em

Dan tak dapat merangkai semua dekat di khayalmu

C D

Kau harapkan keajaiban datang

G D Em

Hadir di pundakmu

C D Bm Em

Kau harapkan keajaiban melengkapi khayalmu

Reff:

C D G D Em C

Kau biarkan mimpi tetap mimpi

D G D Em

Yang melengkapi khayalmu

C D G D Em

Kau terhenyak dan terbangunkan dan

C D Bm Em

Harapkan keajaiban datang hadir di pundakmu

C D G D Em

Kau mencari letak masa lalu yang lepaskanmu

C D G Em

Sesali wajahmu merenta kisahmu terlupa

C D G D Em

Kau sadari semua yang berjalan telah tinggalkanmu

C D G Em

Dan tak dapat merangkai semua dekat di khayalmu

C D

Kau harapkan keajaiban datang

G D Em

Hadir di pundakmu

C D Bm Em

Kau harapkan keajaiban melengkapi khayalmu

Back To Reff

Outro : C D Bm Em C D Em D

