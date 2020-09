Chef Renatta Ungkap Momen Salah Tingkah di Depan Kamera, 'Nggak Tahu Harus Ngapain'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Renatta Moeloek atau Chef Renatta semakin dikenal publik setelah menjadi juri di ajang memasak, MasterChef.

Popularitas Chef Renatta semakin meningkat karena memiliki paras cantik yang dipuja-puja kaum adam.

Siapa sangka, Chef Renatta pernah malu-malu untuk tampil di depan kamera.

Hal tersebut terungkap setelah Chef Renatta kolabs di konten #nebengboy di vlog Boy William.

Awalnya, Boy penasaran dengan bagaimana Renatta Moeloek memulai karier.

"Lo awal-awal jadi chef nih ya, jadi awal Chef Renatta itu how did it all start?" tanya Boy William dikutip Grid ID, Minggu (27/9/2020).

Chef Renatta pun mengakui bahwa ajang memasak itu memang memiliki pengaruh dalam kariernya sampai dikenal hari ini.

"(Mulai dikenal) itu gara-gara Masterchef aja sih,'" ujar Cheff Renatta.

Meskipun lebih dikenal sekarang melalui ajang memasak, Chef Renatta memang bukan tipikal yang senang disorot kamera.