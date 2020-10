Raisa Blak-blakan Ungkap Alasannya Pilih Hamish Daud sampai Punya Panggilan Ahjussi Buat Suami

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Raisa Andriana dan Hamish Daud telah mengarungi bahtera rumah tangga sejak 3 tahun lalu.

Pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie.

Pada Kamis, 3 September 2020 lalu, Raisa merayakan hari jadi pernikahannya ke-3 bersama Hamish.

Ia memberikan ucapan manis kepada sang suami:

"To a lifetime of laughter with you.

Happy 3rd wedding anniversary my love @hamishdw," tulis Raisa.

Hamish kemudian memberikan balasan di komentar dengan kata yang tak kalah manis.

"I love you," tulis Hamish pada kolom komentar unggahan Raisa.

Kepada Vidia Aldiano dalam sebuah konten di YouTube milik Vidi, Raisa berbagi cerita soal alasannya memilih Hamish sebagai suaminya.

Seperti diketahui, sebelum bersama Hamish, Raisa pernah menjalin asmara dengan kakak kandung Pevita Pearce, Keenan Pearce.