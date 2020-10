Chord Gitar Lagu Dan Hilang Peterpan, Dan Hilang Semua Impianku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Dan Hilang adalah salah satu lagu dalam album “Taman Langit” milik Peterpan, berikut lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Dan Hilang, yang dipopulerkan Peterpan.

Intro: D C D C (3x)

Em G

Bisa kau dengarkan aku

G Am

Coba pahami aku

Am C

Kita tak bisa bertahan

C

Kita tak bisa menahan

Em G

Kau pegang arahku

G Am

Coba tunjuk langkahku

Am C

Aku tak bisa bertahan

C

Aku tak bisa menahan

Reff:

G D

Dan hilang semua impianku

D Em

Hilang semua harapanku

Em D

Hilang bersama resahku

D

Hilang terbawah arah

G D

Perhatikan jejak langkahku

D Em

Bersama harga diriku

Em C

Serendah-rendah namamu

C

Serendah-rendah namamu

Int: Em G Am C

Intro : D C D C (3x)

G D Em C

Back to reff

Outro : G D Em C G

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)