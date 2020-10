Chord Gitar dan Lirik Lagu Ora Ono Liyo Hendra Kumbara, Ora ono Liyane Sing iso Ngganteni Awakmu. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Ora Ono Liyo, yang dipopulerkan Hendra Kumbara.

[Intro] C



C

mongso rendeng wes ganti ketigo

Am

nganti mlebu meneh wulan poso

G F Fm C

nanging rosomu ning aku iseh podo

C

saben mbengi ra lali dongaku

Am

mugo gusti ngluluhke atimu

G F Fm C

nanging rosomu ning aku tetep podo



Dm Em

dalan nggronjal sing tak lewati

Am G D7

kroso alus koyo dalan tol sing gek dadi

Dm Em

mergo balesan chatmu dek wingi

F

mas sing ngati-ati,

G C G

yen tekan ngomah ngabari

• Chord Gitar dan Lirik Lagu Tepung Kanji Vita Alvia, Mas Aku Pingin Crito Tentang Kita Berdua

[Chorus]

C E7

ora ono liyane

Am Gm F Em Dm

sing iso ngganteni awakmu ning atiku

G C E7

ora ono sing liyo

Am Gm F

sing iso nggawe aku tresno

Em Dm G C

nganti mati bakal tak gondeli

C

saben mbengi ra lali dongaku

Am

mugo gusti ngluluhke atimu

G F

nanging rosomu ning aku

Fm C

tetep podo (Ya Allah Gusti)

Dm Em

dalan nggronjal sing tak lewati

Am G D7

kroso alus koyo dalan tol sing gek dadi

Dm Em

mergo balesan chatmu dek wingi

F

mas sing ngati-ati,

G C G

yen tekan ngomah ngabari



[Chorus]

C E7

ora ono liyane

Am Gm F Em Dm

sing iso ngganteni awakmu ning atiku

G C E7

ora ono sing liyo

Am Gm F

sing iso nggawe aku tresno

Em Dm G C

nganti mati bakal tak gondeli

E7 Am Gm F Em Dm

oh.. hu.. ning atiku

G C E7

ora ono sing liyo

Am Gm F

sing iso nggawe aku tresno

Em Dm G F

nganti mati bakal tak gondeli

Em Dm G C

nganti mati bakal tak gondeli



[Outro] C

(Tribunlampung.co.id/Resky Mertarega Saputri)