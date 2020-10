Patuhi protokol kesehatan, diimbau kepada masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Babinsa Koramil 427-03/BLU Way Kanan Imbau Warga Terapkan Protokol Kesehatan.

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Babinsa Koramil 427-03/BLU sub Negri Agung memberikan imbauan tentang pemakaian masker dan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat kampung Kota Bumi, Negri Agung, Way Kanan, Kamis, 08 Oktober 2020.

Babinsa kampung Kota Bumi Serda Edy Suryadi mengatakan, kegiatan imbauan pembagian masker kepada masyarakat tentang bahaya Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan bersama Babinkamtibmas Briptu Dhika dan Pj Kepala kampung Kota Bumi, Nazaruddin.

Ia mengatakan, tujuan imbauan tersebut tentang penggunaaan masker dan sekaligus menerapkan protokol kesehatan tersebut, untuk mengajak warga masyarakat akan pentingnya melaksanakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak).

"Agar tidak semakin banyak penyebaran Covid -19," kata Serda Edy Suryadi.

Catatan Redaksi:

Bersama lawan virus corona.

Tribunlampung.co.id mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3 M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak)

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)