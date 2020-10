Ilustrasi. Cara Top Up Brizzi BRI 2020, e-Money Berbentuk Kartu Milik BRI.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Brizzi BRI adalah satu dari sekian banyak produk uang elektronik atau e-money di Indonesia.

Brizzi BRI merupakan sebuah e-money berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh BRI, untuk melayani dan memproses transaksi secara digital.

Berikut Tribunlampung.co.id bagikan cara top up Brizzi BRI 2020.

Brizzi BRI cukup akrab di telinga para pengguna e-money di tanah air.

Sebagai salah satu produk e-money, para pengguna Brizzi BRI dapat mengganti uang tunai untuk melayani setiap transaksi pembayaran sehari-hari.

Umumnya kartu e-money lainnya, kartu Brizzi BRI dilengkapi teknologi (Radio Frequency Identification) RFID.

Teknologi tersebut memungkinkan pengguna atau pemiliknya untuk melakukan transaksi pembayaran, dengan hanya menempelkan kartu Brizzi BRI ke mesin pembaca dan transaksi bisa langsung diproses.

Dilansir dari Bri.co.id, berikut cara top Up Brizzi BRI 2020:

1. Top Up Brizzi BRI Lewat Saldo Online

Salah satu cara untuk melakukan top up Brizzi BRI adalah dengan cara top up online, di mana top up secara online ini hanya dapat dilakukan di kantor BRI, berikut caranya: