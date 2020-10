FKIP Unila Terima 200 Jurnal ICOP untuk Mengatasi Era Baru Pendidikan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Bayu Saputra

TRIBUN LAMPUNG, BANDAR LAMPUNG - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung (FKIP Unila) kedua kalinya menggelar konferensi pendidikan.

Acara yang dibalut The Second Internasional Conference on Progressive Education (ICOP) dengan tema Exploring the New Era of Education diikuti oleh 412 peserta.

Gede Eka Putrawan, selaku Ketua Pelaksana ICOP dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Sabtu (17/10/2020) mengatakan bahwa konferensi pendidikan ini diikuti oleh 412 peserta dan yang diterima atau lolos jurnalnya ada 200 naskah full paper.

Peserta tersebut dari mahasiswa, dosen, praktisi, penulis untuk mengungkapkan hasil temuan riset mereka.

Diantaranya peserta tersebut dari Singapore, Malaysia dan Thailand, kalau di Indonesia Aceh dari Papua ada.

Sedangkan untuk pemateri ada 4 guru besar terdiri dari akademisi Internasional Prof Bujang Rahman dari Universitas Lampung (Unila) Indonesia.

Prof Emeritus Stephen D. Krashen asal University of Southern California Amerika Serikat.

Dr Hisham Dzakiria Universitas Utara Malaysia, dan Prof Habil Andrea Bencsik dari University Pannonia Hungaria.

"Kita menginginkan pada konferensi pendidikan ini bisa mengatasi permasalahan pada dunia pendidikan dimasa pandemi ini," kata Gede.

Dengan harapan bisa mengatasi masyarakat secara daring menggunakan sistem online dimasa pandemi ini.

ICOP ini bertujuan mengundang para akademisi praktisi untuk memaparkan temuan penelitiannya membantu masyarakat dalam menghadapi pendidikan di era pandemi.

Apalagi situasi pendidikan pada masa saat ini dipengaruhi oleh Covid-19.

Hasil dari seluruh naskah yang masuk akan di publikasikan di jurnal internasional terakreditasi Sinta 4 dan naskah bereputasi.

Konferensi pendidikan ini merupakan upaya untuk memberikan masukan dalam mengatasi persoalan-persoalan pendidikan dimasa pandemi. (Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)