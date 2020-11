Polisi Amankan 2 Begal Motor di Way Kanan, 1 Pelaku Dapat 'Hadiah' Timah Panas karena Melawan.

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Tekab 308 Satreskrim Polres Way Kanan bersama Unitreskrim Polsek Pakuan Ratu dan Polsek Blambangan Umpu mengamankan pelaku pencurian dengan kekerasan alias begal motor di Jalan poros Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Pelaku berinisial RO (34) warga Tulung Buyut, Kecamatan Hulu Sungkai, Kabupaten Lampung Utara dan AG (17) warga Kampung Karang Sono, Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara.

Satu pelaku begal motor diberi 'hadiah' timah panas di bagian kaki oleh polisi lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Reskrim IPTU Des Herison Syafutra mengungkapkan, pelaku melakukan aksinya pada Rabu, 14 Oktober 2020, sekira pukul 17.30 WIB di jalan poros Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu, dengan korban Vivin (berprofesi sebagai Bidan Tanjung Rejo).

Korban, kata Des Herison Syafutra, saat itu dalam perjalanan pulang dari kerja menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario BE 3382 TF diberhentikan oleh dua orang laki laki yang tidak dikenal.

Baca juga: 2 Rekannya Diciduk, Pelaku Begal Motor di Seputih Mataram Kabur dari Rumah Istri Tua ke Istri Muda

Baca juga: KPU Sosialisasikan 12 Hal Baru di TPS dalam Pilkada Way Kanan 2020 di Pasar Banjit

Keduanya mengikuti korban dari belakang, kemudian menghadang sepeda motor korban dan langsung menodong pisau ke arah perut korban.

“Karena korban takut, akhirnya sepeda motor diambil oleh pelaku dan kabur langsung,” kata Des Herison Syafutra, Minggu, 18 Oktober 2020.

Saat itu juga, korban melaporkan ke Polsek Pakuan Ratu.

Selanjutnya, pada Rabu 14 Oktober 2020, sekira pukul 19.00 WIB, pelaku diamankan warga di Balai Desa Kampung Tanjung Rejo.