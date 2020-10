Chord Gitar dan Lirik Lagu Tentang Kamu Lyodra, Ternyata Aku Tak Bisa Sembunyikan Bahagia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Lagu Tentang Kamu adalah single anyar milik Lyodra yang diciptakan oleh Anji Manji, simak lirik lagu dan kunci gitar atau chord gitar Tentang Kamu yang dipopulerkan Lyodra.

Chord Gitar Tentang Kamu

Intro: C F C F

C F

berjam-jam aku terdiam

C F

menatap buku catatan

C F

aku sedang berencana

Am G# C

menulis puisi tersendu tentang kamu..

Int: C F

hmmm..

C F

semakin ku berusaha

C F

semakin aku tak bisa

C F

pura-pura sedang gundah

Am D G

bukanlah.. hal yang mudah..

Reff:

C Em

ternyata aku tak bisa..

Dm G C G

sembunyikan bahagia..

C Em F

dan bila ada orang bertanya-tanya

Dm G C F

siapakah dia yang membuatku bahagia

Dm G C

kamulah orangnya..

Int: C F

ha.. haa..

C F

kamu memang luar biasa

C F

tak sama dengan lainnya

C F

aku selalu tertawa

Am D G

hingga lupa rasanya

F Em D G

pahit, getir, kecewa..

Back to Reff.

C F

ternyata pada akhirnya

C F

aku tak bisa berdusta

C F

bukan hal yang sederhana

Am G#

menulis puisi tersendu tentang..

C

kamu

(Tribunlampung.co.id/Tama Yudha Wiguna)