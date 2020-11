Calon Bupati Waykanan Juprius dan Adipati sampaikan visi dan misi dalam debat perdana, Rabu 21 Oktober 2020 malam. Debat Perdana Pilkada Way Kanan 2020, Juprius Kedepankan Sektor Industri, Adipati Pelayanan Publik

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Pasangan calon Bupati Pilkada Way Kanan 2020 ikuti debat publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Way Kanan di Aula Mutiara Almer Homestay Way Kanan, Rabu malam 21 Oktober 2020.

Debat dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 1 H Juprius, dan pasangan calon nomor urut 2 H Raden Adipati Surya didampingi Calon Wakil Bupati Drs Ali Rahman.

Pasangan Juprius dan Rina Marlina memiliki visi berupa mengedepankan sektor industri.

Dimana, dia menekankan di tangannya Waykanan akan menjadi lebih baik.

“Saya ingin mendirikan daerah industri bukan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Ekspor komoditi tentunya akan kita tekankan melalui Waykanan. Nantinya, investor yang akan mendanai dengan kemudahan investasi. Tentunya perizinan akan dipermudah,” kata dia.

Untuk membuat Waykanan Berjaya, sambung Juprius, tentunya harus membuat bagaimana perputaran uang di Waykanan menjadi intens.

Saat ini, menurut dia, investor masih sangat sulit untuk berinvestasi di Waykanan.

Padahal, ini merupakan faktor yang sangat mendukung dalam kemajuan.

“Tentunya saya juga ketua AEKI dan teman-teman tidak hanya tentang ekspor kopi saja. Nanti juga bagaimana meningkatkan hasil pertanian jangan setengah jadi. Agar menjadi nilai tambah. Dengan daerah industri ini, petani akan lebih sejahtera. Proses perputaran uang langsung di Waykanan,” kata dia.